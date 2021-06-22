Путевки в Турцию резко подорожали в два раза

Директор по развитию сети туристических агентств OnlineTur.ru Игорь Блинов заявил, что после объявления о возобновлении авиасообщения с Турцией путевки на это направление резко подорожали почти в два раза, сообщает РБК.

Специалист отметил, что после анонса о возобновлении полетов в Турцию десятидневный тур на двоих в пятизвездочный отель с вылетом из Москвы стоил около 75—80 тысяч рублей. При этом уже к 22 июня стоимость подобных путевок взлетела на 50-80 процентов. «Ценник уже далеко за 100 тысяч рублей, и он постоянно растет, потому что спрос огромный», — подчеркнул Блинов.

Согласно данным сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, средняя цена путевки в Турцию с перелетом и проживанием на двоих на семь ночей в бюджетном пятизвездочном и с системой «все включено» увеличилась с 50 тысяч до 60 тысяч рублей. Другой портал Level.Travel заявил, что стоимость тура возросла минимум на 30 процентов.

При этом аналогичный по продолжительности отдых в России отличается еще более высокой ценой. Путевки на черноморские курорты стоят «ровно столько же без дороги, сколько в Турцию с дорогой», однако в Турции «все включено», а «в Анапе за каждый бокал вина платить придется», заявил гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. Например, туры в пятизвездочные отели в Турции в среднем обойдутся в 121 тысячу рублей, а в России — в 136 тысяч рублей.

С 22 июня Россия возобновляет авиасообщение с Турцией. Полеты между странами начнут выполнять из 32 российских городов.Отечественные туристы массово захотели улететь на курорты Турции: россияне в три раза чаще стали искать авиабилеты в период с 19 по 20 июня.