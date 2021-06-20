Решивших отдохнуть за границей россиян предложили прививать принудительно

Для россиян, которые решили отдохнуть за границей, необходимо ввести принудительную вакцинацию в ближайшее время. С таким предложением выступил профессор вирусологии Александр Чепурнов в разговоре с URA.RU.

Как заявил врач, данную меру нужно ввести в связи с возобновлением авиасообщения с Турцией и рядом других стран: США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией.

«Люди опять сейчас купят путевки, потом обострится ситуация. Если мы принимаем такие правила игры, такой порядок изначально, значит, и люди готовы, и страну это защищает», — сказал специалист.

Ранее, 18 июня, российские власти объявили о снятии ограничений на полеты в Турцию с 22 июня. Так, между странами будет восстановлено полномасштабное чартерное и регулярное авиасообщение. Такое решение принято на основании заключения российской инспекционной группы.