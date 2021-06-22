Россиянам назвали оптимальную стоимость авибилетов в Турцию

Стоимость билетов по маршруту Москва — Анталья в первый день возобновления полетов в Турцию начинается от 14 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса по бронированию авиабилетов Aviasales.

Как отметили аналитики, спрос на данное направление увеличился в 2,7 раза — повышенный интерес наблюдается во всех крупных российских регионах. Также эксперты назвали оптимальную стоимость авиабилетов в другие турецкие города. Так, полет в Стамбул из Москвы и обратно обойдется в 19 тысяч рублей, в Даламан — 8 тысяч, в Анкару — 22 тысячи, в Газипашу — 23 тысячи рублей.

При этом на сайте Ассоциации туроператоров России уточняется, что о запуске регулярных перевозок объявили авиакомпании Pegasus, S7 Airlines, «Аэрофлот», «Победа», «Россия», Turkish Airlines, «Азимут» и «ЮТэйр». Рейсы будут выполняться не только из столицы, но и из регионов.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом объявил о полномасштабном возобновлении авиасообщения с Турцией 22 июня. Как заявила глава штаба и вице-премьер Татьяна Голикова, решение снять ограничения принято на основании заключения российской инспекционной группы. По результатам проверки, в стране соблюдаются все предписания, которые способствуют сдерживанию распространения инфекции.