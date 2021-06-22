Россия возобновила авиасообщение с Турцией

Первый самолет с туристами из России после новости о возобновлении авиасообщения с Турцией прибыл в Анталью. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили в аэропорту популярного курортного города, на первом лайнере из Москвы прилетели 132 пассажира. При этом всего в течение суток ожидается 44 рейса из 17 городов России, среди которых в том числе Казань, Самара, Екатеринбурга, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

По словам главы рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджепа Явузы, во вторник, 22 июня, на курорт должны прилететь примерно десять тысяч россиян, а в последующие дни эта цифра увеличится до 20-25 тысяч. Всего в период с июня по октябрь в Анталью могут прибыть четыре миллиона путешественников из России.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что россияне начали массово отказываться от путевок на отечественные курорты в пользу Турции. При этом в туроператоре «Интурист» отметили, что обмен путевок на отечественные курорты в пользу Турции производят единицы.

О восстановлении авиасообщения с Турцией после трехмесячного ограничения на полеты объявила 18 июня вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что полеты между странами начнут выполнять из 32 российских городов. Отечественные туристы массово захотели улететь на любимые курорты: россияне в три раза чаще стали искать авиабилеты в Турцию в период с 19 по 20 июня.

Ранее, 12 апреля, правительство объявило об ограничении авиасообщения с Турцией до 1 июня из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки. Регулярные рейсы между странами осуществлялись два раза в неделю. В мае оперативный штаб принял решение продлить приостановку полетов до 21 июня 2021 года.