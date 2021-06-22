Россияне массово отказались от отечественных курортов ради Турции

Россияне начали массово отказываться от путевок на отечественные курорты в пользу Турции, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Российские курорты меняют, есть запросы на это, но пока количественно и в долях оценить сложно», — заявила собеседница агентства.

При этом в туроператоре «Интурист» сообщили, что обмен путевок на отечественные курорты в пользу Турции производят единицы. Там отметили, что это не массовое явление и статистика не показательная, поскольку прошло слишком мало времени. Заявки на переносы туров отмечают и в другом туроператоре, уточнило агентство.

Ранее директор по развитию сети туристических агентств OnlineTur.ru Игорь Блинов заявил, что после объявления о возобновлении авиасообщения с Турцией путевки на это направление резко подорожали почти в два раза. При этом аналогичный по продолжительности отдых в России отличается еще более высокой ценой.

С 22 июня Россия возобновляет авиасообщение с Турцией. Полеты между странами начнут выполнять из 32 российских городов.Отечественные туристы массово захотели улететь на курорты Турции: россияне в три раза чаще стали искать авиабилеты в период с 19 по 20 июня.