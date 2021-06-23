Путин предупредил россиян о риске поездок за границу

Президент России Владимир Путин предупредил граждан об опасности путешествий за границу из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил глава государства, в случае заболевания туристы могут столкнуться не только с проблемами при обращении в больницу, но и при возвращении в Россию.

«Приехал человек, кто-то из членов семьи заболел. Чего делать, куда идти? Как лечиться? Где? Во многих странах на порог больницы иностранцев не пускают», — добавил президент, комментируя риски заграничных поездок.

Ранее в июне оперативный штаб по борьбе с коронавирусом объявил о полномасштабном возобновлении авиасообщения с Турцией. По словам главы штаба и вице-премьера Татьяны Голиковой, решение принято на основе визита российской делегации на курорты. Эксперты установили, что в стране осуществляется контроль над эпидемиологической безопасностью.