Россиян призвали отказаться от планов поменять отечественные курорты на Турцию

Глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова призвала туристов не отказываться от отечественных курортов ради отдыха в Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, поездки по России сейчас гораздо безопасней, чем путешествия за границу из-за распространения инфекции. Уточняется, что на сегодня глобальных отказов от отдыха в Крыму нет, общая доля составляет примерно пять процентов.

«Вирус никуда не делся, он есть, поэтому безопасней отдых на родине, чем за границей, особенно это касается семейного отдыха с детьми», — подчеркнула Стамбульникова.

Ранее в июне стало известно, что российские туристы стали массово отказываться от путевок на черноморские курорты ради Турции. Всплеск подобных заявок на перенос путешествий отметили несколько туроператоров. При этом в «Интуристе» сообщили, что обмен путевок на отечественные курорты в пользу Турции производят единицы.

18 июня власти заявили о возобновлении полномасштабного авиасообщения с Турцией. Всплеск заявок на перенос туров отметили несколько туроператоров. Как заявила глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и вице-премьер Татьяна Голикова, решение принято на основании заключения российской инспекционной группы.