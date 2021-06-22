Туроператоры сообщили о полной загрузке рейсов в Турцию

Туроператоры заявили о полной загрузке рейсов в Турцию после отмены ограничений на авиасообщение с республикой с 22 июня. Об этом сообщает Интерфакс.

«У нас сегодня четыре рейса, три из Москвы и один из Екатеринбурга, и все вылетают с практически стопроцентной загрузкой», — заявила глава отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова.

Макаркова также пояснила, что данные рейсы были запланированы еще до начала сезона, а половина путешественников поехали по перенесенным из-за ограничения авиасообщения путевкам.

Высокий спрос на туры в Турцию подтвердили и в пресс-службе TEZ Tour. «Первые рейсы из Москвы вылетают во вторник с максимальной загрузкой. Старт нашей программы из регионов запланирован на начало июля», — рассказали аналитики.

Кроме того, в компании «Интурист» также сообщили о полной загрузке первых рейсов и отметили, что путевки в Турцию приобрели те туристы, которые ждали открытия именно этого направления.

22 июня первый самолет с туристами из России после новости о возобновлении авиасообщения с Турцией прибыл в Анталью. В нем летели 132 пассажира. Ранее, 18 июня, вице-премьер Татьяна Голикова объявила о восстановлении авиасообщения с Турцией после трехмесячного ограничения на полеты.