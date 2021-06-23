Голикова высказалась о риске путешествий в зарубежные страны

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что выезд в отпуск за границу является личной ответственностью каждого гражданина. Ее слова передает РИА Новости.

Кроме того, спикер отметила, что Турция примет необходимые меры в случае заболевания россиян во время отдыха на курорте. Тем не менее, она отметила, что у принимающих государств нет прямых обязательств о лечении заразившихся COVID-19 отечественных туристов.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил граждан об опасности путешествий за границу из-за распространения коронавируса.

22 июня руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов заявил, что возобновление авиасообщения с Турцией «резко противоречит серьезности эпидемической ситуации». По его мнению, властям необходимо принимать во внимание нынешнее положение дел с ростом заболеваемости и делать выбор в пользу здоровья граждан, а не в сторону улучшения экономики.