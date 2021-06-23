Ростуризм попросил туроператоров быстрее расплатиться за несостоявшиеся туры

Ростуризм попросил туроператоров быстрее выполнять обязательства перед туристами по перенесенным турам, забронированным до 31 марта 2020 года. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

По словам главы ведомства Зарины Догузовой, долги туроператоров перед путешественниками за несостоявшиеся в прошлом году туры удалось сократить в шесть раз — с 44 до семи миллиардов рублей. Она также отметила, что из оставшейся задолженности пять миллиардов рублей приходится на поездки в Турцию.

«Мы обратились к туроператорам с просьбой закрыть эту задолженность в первую очередь, чтобы люди, которые больше года ждали отдыха, смогли отдохнуть», — сказала глава Ростуризма.

Кроме того, Догузова назвала выполнение текущих обязательства перед туристами важнейшей задачей и напомнила про постановление Правительства России. Согласно документу, туроператоры обязаны предоставить туристу, чей тур не состоялся из-за пандемии коронавируса, равнозначный турпродукт до конца 2021 года или вернуть стоимость путевки.

Ранее, 15 июня, Ростуризм обратился в оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и Роспотребнадзор с предложением заранее сообщать российским туристам о возможных решениях по снятию ограничений на поездки за границу. Глава Ростуризма заявила, что россиянам важно планировать исход ситуации заблаговременно.