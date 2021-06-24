Курортам Кубани предрекли падение спроса после решения о закрытии для непривитых

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал решение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева закрыть курорты для непривитых от коронавируса туристов. В беседе с «Лентой.ру» эксперт предрек падение спроса на курорты Кубани.

«Решение властей Краснодарского края отнюдь не оригинальное. Кубань где-то даже в двадцатку не входит по уровню, значительно там ниже, чем где бы то ни было», — сказал он.

По словам Базыкина, особенно на спрос повлияет решение об ужесточении в Краснодарском крае с 1 августа антикоронавирусных мер — тогда власти обещают закрыть курорты полностью для непривитых туристов. В то же время вице-президент РСТ отметил, что радикально спрос не упадет.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что подобные меры могут принять и в Крыму. Барзыкин также выразил надежду, что такие «радикальные меры» смогут остановить распространение коронавируса.

Согласно решению краснодарских властей, с 1 июля для размещения в гостиницах и пансионатах путешественники будут обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест или справку о прохождении вакцинации. С 1 августа меру ужесточат — курорты полностью закроются для непривитых россиян. Исключение будет сделано только для туристов, у которых есть медицинские противопоказания к вакцинации.