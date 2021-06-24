Россиян предупредили об ухудшении сервиса на отечественных курортах

Эксперты предупредили об ухудшении сервиса на курортах Краснодарского края из-за обязательной вакцинации работников туристической отрасли. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что в связи с распространением коронавирусоной инфекции в регионе должно быть привито не менее 60 процентов сотрудников в сфере туризма — второй компонент вакцины необходимо получить до 23 августа.

По мнению вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Вадима Прасова, такая мера может негативно отразиться на гостиничном бизнесе, так как есть риск обострения проблемы нехватки квалифицированного персонала в отечественных объектах размещения.

«Не каждый захочет делать прививку. Будут и такие, которые скажут, что в таком случае отказываются от работы. Встанут и уйдут», — заявил Прасов.

Другие специалисты уверены, что обязательная вакцинация персонала не станет глобальной проблемой. Так, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин утверждает, что сотрудникам предоставлено достаточно времени, чтобы сделать прививку.

Ранее в июне россиянам рассказали об ограничениях на отечественных курортах, которые были введены из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки. В некоторых регионах будут запрещены массовые мероприятия и усилен контроль за соблюдением масочного режима. Наиболее трудными для въезда для путешественников оказались Башкирия, Карелия, Калининградская и Ивановская области, а также курортный город Севастополь.