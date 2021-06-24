Египет смягчил правила въезда для вакцинированных туристов

Власти Египта смягчили правила въезда для вакцинированных туристов, прибывающих из не затронутых новыми штаммами коронавируса стран. От них не будут требоваться ПЦР-тесты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз авиакомпании Egypt Air.

В документе со ссылкой на директиву египетского минздрава говорится, что у прибывающих пассажиров будут проверяться свидетельства о вакцинации. Оно должно быть без каких-либо исправлений и содержать QR-код. Отмечается, что приниматься будут документы о вакцинации препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и египетским Управлением по лекарствам, в том числе «Спутником V», Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac. С момента введения второй дозы вакцины должно пройти 14 суток, в случае с препаратом компании Johnson&Johnson должно пройти 14 суток после прививки.

Что касается невакцинированных туристов, то для них сохраняются прежние требования: необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, проведенного менее чем за 72 часа до вылета, кроме детей младше шести лет.

Ранее в июне замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что Россия может возобновить рейсы на египетские курорты этим летом. Он выразил мнение, что полеты в Египет нужно возобновить как можно быстрее. Богданов также отметил, что соответствующее решение было принято, однако остались некоторые вопросы, связанные с коронавирусными ограничениями.

В мае об этих же сроках возобновления полетов из России в Египет стало известно экспертам Ассоциации туроператоров России (АТОР). Как предположили специалисты, рейсы на курорты Египта запустят в конце июня.