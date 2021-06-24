Эксперты оценили опасность поездок в Турцию

Эксперты туристической отрасли оценили опасность поездок на турецкие курорты в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об представители туриндустрии сообщили «Ленте.ру».

По словам руководителя пресс-службы российского туроператора «Интурист», в Турции сейчас осуществляется жесткий контроль над соблюдением мер безопасности — в отелях строго следят за ношением масок, производится тщательная уборка всех номеров и общественных мест с антисептиками, а также избегаются столпотворения людей.

Как отметила публичный эксперт по туризму, основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр, открытие Турции — это хорошая новость для «изголодавшихся по морю людей». Так, черноморские курорты не могут удовлетворить многомиллионный спрос, из-за чего на пляжах все «лежат друг на друге».

«Если бы вы видели меры, которые соблюдаются в Турции и в Дубае, вы бы поняли, что находиться там даже безопаснее, чем, возможно, в Москве», — добавила специалист.

Ранее в июне вирусолог оценил снятие ограничений на полеты в Турцию фразой «на грабли наступаем». По мнению руководителя Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Дальневосточного федерального университета Михаила Щелканова, решение открыть Турцию идет вразрез с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой.