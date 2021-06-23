Подсчитано число возобновивших полеты в Турцию российских авиакомпаний

В полночь 22 июня Россия возобновила авиасообщение с Турцией. Двенадцать российских авиаперевозчиков получили более 160 допусков на международные авиаперелеты с пассажирами и/или грузами в семь городов Турции, сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации).

«В настоящее время на основании решений Межведомственной комиссии по допускам авиакомпаний к воздушным перевозкам 12 российским авиаперевозчикам выдано более 160 допусков на осуществление международных перевозок пассажиров и (или) грузов в семь городов на территории Турции», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что решение было принято в соответствии с решением Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России и предполагает разрешение российским и турецким авиакомпаниям летать из 32 международных аэропортов России в пять городов Турции: Стамбул, Анкара, Анталья, Даламан, Бодрум. В первый день, 22 июня, было запланировано 78 регулярных и чартерных рейсов для авиакомпаний «Аэрофлот», «Роял Флайт», «Смартавиа», «Азур Эйр», «Икар», «Ямал», «Северный ветер», «Победа», «Ред Винг», «Россия».

Также 22 июня туроператоры сообщили о полной загрузке рейсов в Турцию. В нескольких турфирмах рассказали о почти 100-процентной загрузке салонов самолетов. А россияне массово захотели в Турцию после новости о возобновлении полетов.