Израиль отложил открытие границ для иностранных туристов

Власти Израиля отложили запланированное на 1 июля открытие границ страны для иностранных туристов, прибывающих в индивидуальном порядке, до 1 августа. Об этом сообщили в канцелярии главы правительства.

«Запрет иностранцам в разрешении на въезд в Израиль с туристическими целями будет продлен на один месяц (с 01 июля по 01 августа)», — говорится в сообщении. Вместе с тем запрет не распространяется на группы вакцинированных туристов из стран с низким уровнем заболеваемости, им разрешено прибывать в Израиль с конца мая. Однако количество участников таких групп ограничено.

Выезжающие за границу израильтяне перед посадкой в самолеты должны подписать декларацию о том, что обязуются не ездить в страны с высоким уровнем заболеваемости COVID-19. В список «запретных» государств вошли Россия, Аргентина, Индия, Южная Африка, Мексика и Бразилия.

Ранее замглавы МИД России Евгений Иванов заявил о начале переговоров между Москвой и Израилем по поводу признания российских сертификатов о вакцинации и последующего открытия направления для туристов.

20 июня власти Израиля объявили об открытии страны для привитых иностранных туристов с 1 июля. Как заявила министр внутренних дел Израиля Аелет Шакед, вакцинированные путешественники смогут въезжать в страну в частном порядке без предварительного согласования. При этом перечень одобренных вакцин и список стран, жители которых смогут посетить страну, будет анонсирован дополнительно.