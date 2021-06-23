Эксперты объяснили снижение спроса на отдых в России

Туроператоры отмечают снижение спроса на отдых в России, однако уточняют малую роль «турецкого фактора» в этом вопросе. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По словам экспертов, тенденция спада спроса на российские курорты наметилась еще до открытия Турции — продажи снизились по всем внутренним направлениям на 25-30 процентов от недели к неделе.

Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин объяснил, что основная причина кризиса турпотока — введение в регионах ограничений, связанных с коронавирусом. По его словам, туристы ожидали «закручивания гаек» и ориентировались на объявления от властей для того, чтобы принять решение по покупке туров.

«Продажи путевок не только в Ялту, пострадавшую от наводнения, но и на все наши курорты снизились уже в два раза по сравнению с предыдущей неделей», — заявил гендиректор «Дельфина».

Также среди причин спада спроса Ромашкин указал наводнение в Крыму и Анапе, а информационный фон, созданный в СМИ, он назвал «чистой воды антирекламой для наших курортов».

Ранее в июне глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова призвала туристов не отказываться от отечественных курортов ради отдыха в Турции. Она заявила, что поездки по России сейчас гораздо безопаснее, чем путешествия за границу, и уточнила, что на сегодня общая доля отказов от отдыха в Крыму составляет около пяти процентов.