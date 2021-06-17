Российские авиакомпании поддержат скидками вакцинированных пассажиров

Росавиация обратилась к российским авиакомпаниям с предложением поддержать скидками и бонусами вакцинированных пассажиров. Об этом стало известно из телеграмм, направленных ведомством, сообщает газета «Известия».

Издание отмечает, что Росавиация направила два сообщения руководителям авиакомпаний и аэропортов 7 и 15 июня.

В документах представителям бизнеса было предложено поощрить привитых от коронавируса пассажиров скидками и бонусами, а также посодействовать в информировании о пользе и безопасности вакцинации путем размещения голосовых и видеосообщений на мониторах в самолетах и авиагаванях.

Отмечается, что некоторые перевозчики и аэропорты готовы принять участие в кампании.

В мае авиакомпания «Аэрофлот» начала дарить бонусные мили пассажирам, привившимся вакциной от коронавируса. Уточнялось, что поощрение получат первые 10 тысяч участников программы — им достанется по 10 тысяч миль. Согласно правилам, первую прививку необходимо поставить после начала акции, при этом пассажир должен завершить весь цикл вакцинации.