«Аэрофлот» одарит вакцинированных пассажиров бесплатными милями

Авиакомпания «Аэрофлот» подарит бонусные мили пассажирам, привившимся вакциной от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что поощрение получат первые 10 тысяч участников программы — им достанется по 10 тысяч миль. Согласно правилам, первую прививку необходимо поставить после начала акции, при этом пассажир должен завершить весь цикл вакцинации.

Как указано на официальном сайте перевозчика, за 10 тысяч миль можно купить билет в экономкласс в одну сторону по маршруту Москва — Сочи или, например, Москва — Санкт-Петербург.

По словам генерального директора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова, программа реализуется с целью продвижения массовой вакцинации. Государственная инициатива направлена на сохранение здоровья путешественников и работников предприятия.

Уточняется, что кампания «Мили вакцинации» начнет действовать с 15 мая и продлится до 31 декабря. Всего участникам будет начислено 100 миллионов миль.

Для получения бонусов нужно предъявить в офисе авиаперевозчика или на сайте через форму обратной связи сертификат о вакцинации с портала госуслуг, а также подписанное согласие на обработку персональных данных. Затем при бронировании билетов внести специальный номер участника программы, после чего мили будут начислены автоматически.

Ранее, 12 мая, Минтранс подтвердил рассмотрение данной инициативы. Привитые туристы могут получить не только мили, но и бонусы в денежном эквиваленте от 500 до 5 тысяч рублей. По мнению Общероссийского объединения пассажиров, такая мера станет дополнительным стимулом населения к прохождению вакцинации.