Россиянам разъяснили порядок выплат за отмененные туры в Краснодарский край

Российские туристы смогут вернуть деньги за отмененные туры в Краснодарский край, однако стоимость может быть компенсирована не полностью. Порядок выплат за аннулирование путевки разъяснила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, сообщает ТАСС.

Эксперт уточила, что туристические компании будут возвращать деньги в соответствии с условиями, прописанными в договоре, но со штрафными санкциями.

Кроме того, Тюрина напомнила, что чем ближе будет аннуляция к дате поездки, тем выше будет штраф.