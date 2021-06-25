Туристам разъяснили порядок въезда на Кубань после ужесточения антиковидных мер

Власти Краснодарского края разъяснили российским туристам порядок въезда на Кубань после ужесточения антиковидных мер. По словам исполняющей обязанности министра курортов и туризма региона Марии Золотухиной, для заселения в гостиницу путешественникам нужно будет предоставить сертификат о вакцинации от COVID-19. Его проверкой займется принимающая сторона, рассказала изданию «Подъем» чиновница.

«Ответственность за проверку несут коллективные средства размещения, принимающие гостей. Непосредственно при заселении такой объект должен удостовериться, что у гостей есть все документы. Без прививки просто не заселят», — уточнила Золотухина.

Она подчеркнула, что власти не планируют вводить дополнительные посты, кордоны, проверки в аэропорту или на вокзалах.

Согласно решению краснодарских властей, с 1 июля для размещения в гостиницах и пансионатах путешественники будут обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест или справку о прохождении вакцинации. С 1 августа меру ужесточат — курорты полностью закроются для непривитых россиян. Исключение будет сделано только для туристов, у которых есть медицинские противопоказания к вакцинации.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова попросила губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева разрешить принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом после 1 августа.