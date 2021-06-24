Пенсионеры согласились работать на стройках вместо мигрантов

Российский Союз пенсионеров согласился с идеей вице-премьера Марата Хуснуллина привлекать неработающих людей в возрасте к работе на стройках вместо мигрантов. Об этом заявил радиостанции «Говорит Москва» глава объединения, член Совета Федерации Валерий Рязанский.

По его мнению, безработица среди людей пенсионного возраста связана с тем, что они не востребованы. Рабочие места занимают мигранты, а оформить человека в возрасте становится намного «хлопотнее». Рязанский также напомнил, что треть пенсионеров — «досрочники», которые выходят на пенсию в 45-48 лет.

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«Сейчас наступил период, когда надо использовать опыт людей возрастных. Они могут работать на разных специальностях: и на проектировании, и мастерами, и теми, кто готовит инструмент к работе, и на складах, и на высокотехнологичных операциях, где требуется неспешность и качество работы. Выполнять квалифицированную работу они могут», — высказался сенатор.

Кроме того, он предложил ввести курсы переквалификации для обучения пенсионеров. «Люди на сегодняшний день стареют значительно медленнее, и многие способны предложить себя государству», — заключил глава Союза.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин предложил привлекать пенсионеров для мобилизации трудовых кадров в российской строительной отрасли. Регионы «практически борются за трудовые ресурсы», отметил он. «Мы попали в демографический провал 90-х и начала нулевых. Поэтому нам надо выстроить грамотную политику привлечения специалистов. Это и обучение, и мобилизация даже и неработающих пенсионеров», — подчеркнул Хуснуллин.

Мигрантов уже предлагали заменить на заключенных и на студентов.