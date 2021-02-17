Россия нашла замену мигрантам для работы в полях

Минсельхоз планирует постепенно сокращать количество мигрантов на сезонных работах, заменой им могут стать студенты. Об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, пишет «Российская газета».

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Ведомство нашло решение проблемы и станет приглашать студентов, начиная с профтехучилищ, заканчивая высшими учебными заведениям. Хатуов отметил, что фермеры и крупные агрокомпании должны обеспечивать нормальные условия для работы в поле.

«Потому что привыкли эксплуатировать некоторых, как рабов на плантациях. Давайте мы будем специалистов готовить, а вы будете организовывать и создавать условия. Нам нужны наши квалифицированные специалисты», — сказал он. Ранее Минсельхоз оценивал дефицит сезонных иностранных рабочих в 38,2 тысячи человек.

Ранее Хатуов попросил власти открыть границу для мигрантов в виде исключения. Он обратился с такой инициативой к вице-премьеру Виктории Абрамченко. Аграрии жаловались, что местные жители не хотят работать или не обладают необходимыми навыками. Заменить ими мигрантов, как правило, из Узбекистана и Таджикистана, не удается даже за повышенную оплату труда.

Сокращение рабочей силы угрожает восстановлению российской экономики. Нехватка мигрантов может ежегодно урезать потенциальный рост ВВП на 25 базисных пунктов в течение десяти лет, уверены эксперты.