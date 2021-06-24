Пенсионерам предложили заменить мигрантов на российских стройках

Для мобилизации трудовых кадров в российской строительной отрасли можно привлекать пенсионеров, которые уже не работают. Такое предложение высказал вице-премьер Марат Хуснуллин, его публикует «Прайм».
Регионы «практически борются за трудовые ресурсы», отметил он. «Мы попали в демографический провал 90-х и начала нулевых. Поэтому нам надо выстроить грамотную политику привлечения специалистов. Это и обучение, и мобилизация даже и неработающих пенсионеров», — подчеркнул Хуснуллин.
Вице-премьер также привел пример случай из собственной карьеры. «Когда мне нужно было решать сложные задачи по проектированию метро, мы со всей территории Советского Союза собирали проектировщиков, которые уже в том числе были на пенсии», — вспомнил он. Хуснуллин также добавил, что около пяти миллионов трудовых мигрантов нужно привлечь в строительную отрасль России до 2024 года. Мигрантов уже предлагали заменить на заключенных и на студентов.
С дефицитом рабочей силы Россия столкнулась на фоне пандемии коронавируса. По данным Минстроя, в начале марта на стройках отмечалась нехватка 1,2 миллиона рабочих.
Ранее Минсельхоз и ОАО «РЖД» захотели ввозить трудовых мигрантов в Россию на чартерных поездах для сезонных работ в поле. Предполагается, что это позволит решить вопрос нехватки рабочей силы для нужд агропромышленного комплекса.