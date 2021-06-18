Трудовых мигрантов в Россию захотели ввозить на чартерных поездах

Минсельхоз и ОАО «РЖД» захотели ввозить трудовых мигрантов в Россию на чартерных поездах для сезонных работ в поле. Предполагается, что это позволит решить вопрос нехватки рабочей силы для нужд агропромышленного комплекса. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, этот вопрос обсуждался на совещании в министерстве на прошлой неделе. В Минсельхозе изданию подтвердили, что прорабатывают возможность подачи коллективных заявок на организацию железнодорожных рейсов с сельхозпроизводителями и регионами. В 2021 году планировалось задействовать в сезонных работах 38,2 тысячи мигрантов.

В марте 2020 года на фоне пандемии коронавируса Россия запретила въезд иностранной рабочей силы. В марте этого года власти разрешили завозить рабочих компаниям со штатом более 250 человек и выручкой свыше 2,5 миллиарда рублей. Однако еще тогда Ягодный союз предупреждал главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева о том, что эти критерии не подходят для участников отрасли. В мае они были отменены для привлечения работников из Узбекистана и Таджикистана.

Материалы по теме Отрицательный рост. Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит? Бизнес в клеточку. Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия?

Сейчас рабочие могут прибыть в Россию только с помощью авиации, что значительно повышает транспортные затраты участников рынка, отметили в Минсельхозе. Там добавили, что регионы уже просили проработать возможность организации перевозок работников поездами, что позволит сохранить темпы роста агропромышленного комплекса. Минсельхоз запросил у регионов информацию об объеме заявок на количество рабочей силы.

Ранее в июне вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство России изучает вопрос упрощенного ввоза мигрантов и их обязательной вакцинации. Он объяснил, что это очень важно для поддержки строительной отрасли, а обойтись без иностранных работников она пока что не сможет. По словам Хуснуллина, мигранты готовы работать по 12 часов на стройках за 50 тысяч рублей в месяц, и это позволяет серьезно сократить себестоимость строительства. Если отказаться от мигрантов, то потребителю, по расчетам вице-премьера, придется платить больше, поскольку строительство подорожает как минимум на 12,5 процента.

С дефицитом рабочей силы Россия столкнулась на фоне пандемии коронавируса. Только в Москве, по подсчетам властей, недостаток трудовых мигрантов оценивается в 300 тысяч человек, что особенно остро сказывается на строительстве.