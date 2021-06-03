Назван возможный срок решения проблемы с въездом мигрантов

Проблему с въездом мигрантов для работы на российских стройках планируют решить летом 2021 года. Возможные сроки решения вопроса в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, сообщают РИА Новости.

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Министр пообещал решить вопрос и постараться «не потерять летний сезон». На данный момент власти обсуждают возможность въезда рабочих при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и после прохождения тестирования на границе с Россией, чтобы строителям не пришлось соблюдать карантин. Крупные компании также будут вакцинировать сотрудников.

Файзуллин обратил внимание на транспортный вопрос — авиарейсов из Таджикистана и Узбекистана раз в неделю оказалось недостаточно. Власти обсуждают с авиаперевозчиками возможность увеличения количества рейсов. Для этого межведомственная комиссия должна выдать им разрешение. «Кроме того, с этими странами существует железнодорожное сообщение, а раньше возили автобусами. Нужно использовать все виды транспорта», — пояснил министр.

Ранее в кулуарах ПМЭФ заместитель столичного мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов заявил о дефиците трудовых мигрантов в Москве. Всего в городе недосчитались около 300 тысяч или 30 процентов от нужного числа рабочих. Нехватка рабочих более всего ощущается в строительной сфере.