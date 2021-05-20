Россия нашла замену таджикам и узбекам

Правительство России обсудило с властями Белоруссии возможность привлечения белорусских рабочих «на реализацию ключевых строительных проектов». В стране фактически нашли замену работающим на площадках мигрантам из Таджикистана и Узбекистана. Об этом сообщается на сайте кабмина.

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Во время встречи вице-премьер правительства Марат Хуснуллин отметил, что в стране существует проблема нехватки рабочей силы для возведения таких объектов, как театрально-культурные центры во Владивостоке и Калининграде, космодром Восточный и другие. Заместитель премьер-министра Белоруссии Анатолий Сивак поддержал идею сотрудничества государств. Стороны договорились решить вопрос стоимости привлечения строителей.

Участники встречи также обсудили регулирование в строительной сфере. Они захотели «сблизить» технические нормы двух стран, взяв во внимание лучшие практики. «Это позволит избежать дополнительных согласований и прохождения проверок при совместной работе», — подчеркнул Хуснуллин.

В основном трудовые мигранты приезжают в Россию из Таджикистана, Узбекистана и Украины. В апреле 2021 года МВД сообщило, что в стране незаконно находятся более 300 тысяч граждан Узбекистана, более 200 тысяч уроженцев Таджикистана и сотни тысяч мигрантов из других государств, включая Украину, Азербайджан и Киргизию.