Замглавы МВД предупредил нелегальных мигрантов из СНГ о выдворении из России

Замглавы МВД России Александр Горовой предупредил нелегальных мигрантов о выдворении из России, потребовав от представителей стран СНГ контролировать ситуацию самостоятельно. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, в России незаконно находятся более 300 тысяч граждан Узбекистана, более 200 тысяч уроженцев Таджикистана, а также сотни тысяч мигрантов с Украины, из Азербайджана, Армении, Киргизии и Казахстана.

Горовой отметил, что с 18 марта МВД полностью прекратило применение правоприменительной практики к уроженцам стран СНГ за нарушение миграционных режимов, однако, если их численность не сократится до 15 июня, то нарушители будут наказаны, в частности, их могут выдворить из страны и запретить въезд в Россию.