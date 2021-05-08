Путин рассказал о комфорте для мигрантов

Президент Владимир Путин заявил, что Россия старается создать условия для комфортной работы мигрантов. Слова главы государства приводит ТАСС.

«Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно», — сказал Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

По словам российского лидера, вопрос условий работы трудовых мигрантов в России является чувствительным для Таджикистана. Также Путин отметил, что в целых отраслях российской экономики в настоящее время «не хватает рук».

1 мая МВД объявило о планах по проведению реформы в сфере оформления трудовых мигрантов. В частности, они будут обязаны получать единый электронный документ сроком действия десять лет.