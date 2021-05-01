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Всех мигрантов в России обяжут получать единый документ

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Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

МВД России обяжeт всех мигрантов получать единый электронный документ сроком действия в 10 лет для длительного нахождения на территории страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства в ответ на запрос.

В министерстве не раскрыли сроки введения документа.

«Обязательным условием для получения иностранным гражданином права на длительное пребывание в РФ будет являться получение единого документа с электронным носителем информации. Планируется, что единый документ будет выдаваться иностранному гражданину сроком на 10 лет, а по истечении срока его действия будет подлежать замене», — сказал собеседник.

В документе будет содержаться информация о его владельце. Перечень сведений, а также процедуры оформления и выдачи единого документа будут уточнятся «в ходе подготовки проекта федерального закона и соответствующих подзаконных актов».

В апреле МВД сообщало, что в России нелегально находится 300 тысяч граждан Узбекистана, более 200 тысяч уроженцев Таджикистана, а также сотни тысяч мигрантов с Украины, из Азербайджана, Армении, Киргизии и Казахстана. 21 апреля ведомство обещало продлить для них срок пребывания на территории России.

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