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Всем бывшим гражданам СССР предложили выдать российские паспорта

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент межрегионального узбекского землячества, член комитета «За гражданские права» Усман Баратов не оценил инициативу объединения строителей подсчитывать мигрантов с помощью QR-кодов. Вместо этого он предложил выдавать российские паспорта всем бывшим гражданам СССР и их потомкам, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Самый лучший вариант, так как Россия себя объявила правопреемницей Советского Союза, нужно всех бывших граждан СССР, их потомков, объявить гражданами РФ», — сказал Баратов.

По словам главы узбекского землячества, в России на нелегальном положении находится около миллиона граждан Узбекистана. Они на протяжении долгого времени живут на территории страны без документов и даже без паспортов. Баратов отмечает, что люди боятся вставать на учет из-за страха, что «их выдворят сразу». Правозащитник добавил, что не верит в QR-коды, с помощью которых президент Национального объединения строителей Антон Глушков хотел подсчитывать мигрантов. Однако Баратов согласен, что статистика нужна.

Ранее 27 апреля президент Глушков предложил создать систему QR-кодов для учета мигрантов, а также реестр иностранной рабочей силы, передает ТАСС. Перед включением в эту базу трудовые мигранты должны будут сдать экзамен на знание русского языка, подтвердить соответствие медицинским требованиям и пройти курсы охраны труда.

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