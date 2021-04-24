В России собрались ввести электронные патенты для трудовых мигрантов

В Министерстве внутренних дел заявили, что для трудовых мигрантов могут быть введены электронные патенты. Это будет карта с электронным носителем информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам представителя министерства, уже идет подготовка нормативно-правовой базы по данному вопросу. Отмечается, что первым городом России, где мигранты получат электронные патенты на работу, станет Москва. Для этого МВД прежде будет необходимо заключить соответствующее соглашение с правительством столицы.

Ранее сообщалось, что МВД России продлит срок пребывания мигрантам, нелегально находящимся на территории страны. Для этого иностранные граждане должны обратиться в подразделение ведомства. Как отмечается в тексте обращения министерства, граждане иностранных государств, которые не выполнили требования законного пребывания, смогут «урегулировать правовое положение без применения санкций». Данная мера обеспечивается в соответствии с указом президента Владимира Путина.