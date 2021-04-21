В МВД пообещали продлить нелегальным мигрантам срок пребывания в России

МВД России продлит срок пребывания мигрантам, нелегально находящимся на территории страны. Для этого иностранные граждане должны обратиться в подразделение ведомства. Соответствующее обращение к иностранным гражданам публикует в среду, 21 апреля, пресс-служба МВД.

Как отмечается в тексте обращения, граждане иностранных государств, которые не выполнили требования законного пребывания, смогут «урегулировать правовое положение без применения санкций». Данная мера обеспечивается в соответствии с указом президента Владимира Путина.

Уточняется, что в связи с пандемией коронавируса ведомство принимает все меры для защиты прав иностранцев, находящихся в России.

Ранее сообщалось, что замглавы МВД России Александр Горовой предупредил нелегальных мигрантов о выдворении из России, потребовав от представителей стран СНГ контролировать ситуацию самостоятельно. По данным ведомства, в России незаконно находятся более 300 тысяч граждан Узбекистана, более 200 тысяч уроженцев Таджикистана, а также сотни тысяч мигрантов с Украины, из Азербайджана, Армении, Киргизии и Казахстана.