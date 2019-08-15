Полковник МВД назвал трусами и предателями жалобщиков на службу в полиции

Начальник управления МВД Приморского района Санкт-Петербурга полковник Анатолий Станак подал рапорт об увольнении после коллективной жалобы полицейских на хамство, издевательства и трудные условия службы. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

14 августа Станак попрощался с коллективом. Он заявил подчиненным, что его отставка не связана с жалобой 12 участковых из 53-го отдела полиции Приморского района.

«Если хотите мое личное мнение... те, кто написал жалобу, это не то что предатели, во время войны их бы расстреляли без суда и следствия. Трусы и, как бы ласково сказать... не то что в разведку — с ними вообще нельзя службу нести», — заявил полковник.

Он считает, что жалобщики подставили под удар весь коллектив Приморского УМВД.

«И еще так низко и подло выложили [жалобу] в СМИ, со ссылкой на приказ, по которому ни главк, ни МВД не знают, как работать. Хотя [сами] знают, что все приказы нарушены. Не придя ни к кому из руководителей управления. Пришли бы и сказали причины. Можно подумать, кому-то отказывали. Стыдоба и позорище», — заключил Станак.

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В начале августа 12 участковых 53-го отдела полиции написали жалобу о невыносимых условиях службы на имя нового начальника главка Романа Плугина. «Фонтанка» отмечает, что под обращением сотрудники полиции открыто поставили свои фамилии. Они указывают на хамство руководящего состава, из-за чего опытные силовики уходят со службы. Так, замначальника отдела якобы сказал оперативному дежурному: «Я тебя застрелю, закрой рот».

В жалобе говорится, что руководство требует от подчиненных за свой счет покупать еду задержанным, доставлять их в отдел полиции на личных автомобилях, при этом бензин не оплачивается. Полицейским также приходится исполнять функции почтальонов и личных водителей. На место происшествия участковые вынуждены выходить в одиночку. Более того, их не отпускают со службы после окончания рабочего дня, если нет результатов. Это делается так: руководство запрещает дежурным принимать оружие сотрудника, а он не имеет право уйти со службы с табельным пистолетом. Также от полицейских требуют высокую собираемость административных штрафов: несмотря на установленные законом сроки, начальство хочет немедленной оплаты, поэтому привлекаются покойники и мигранты, регулярно переходящие дорогу в неположенном месте. Опрошенные изданием сотрудники МВД сообщили, что такая ситуация сложилась во всех отделах, не только в 53-м.

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