Борец с экстремизмом из МВД устроил бизнесмену марафон насилия и попал на зону

В Астрахани Кировский районный суд вынес приговор в отношении 31-летнего бывшего сотрудника Центра «Э» управления МВД России по области, которого обвинили в превышении должностных полномочий. Об этом в среду, 14 августа, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Бывшего полицейского приговорили к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ранее он заключил соглашение о сотрудничестве со следствием, поэтому его уголовное дело было выделено в отдельное производство.

Следствие установило, что 25 февраля двое полицейских под видом выполнения оперативно-разыскных мероприятий приехали на рынок «Славянка» и задержали в одном из павильонов местного предпринимателя. Сотрудники МВД стали избивать бизнесмена, затем надели на него наручники, посадили в служебный автомобиль и отвезли в отделение. На состоявшемся там допросе полицейские применили к задержанному электрошокер.

В отношении сотрудников МВД возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), они были уволены со службы. Дело в отношении второго бывшего полицейского в настоящее время находится в производстве.

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