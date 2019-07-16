Российских полицейских осудили за выбивание признания у невиновного

В Алтайском крае вынесли приговор полицейским, которые насильно выбивали признательные показания. Об этом во вторник, 16 июля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, летом 2017 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу экс-полицейские приехали домой к местному жителю и стали требовать дать признательные показания о якобы совершенном особо тяжком преступлении. Они стали оказывать на мужчину психологическое воздействие и угрожать ему расправой.

Когда стало понятно, что никаких показаний гражданин не даст, обвиняемые вывезли его к реке. На это же место они попросили приехать еще двух человек. Над мужчиной стали издеваться и избивать его. Впоследствии выяснилось, что к совершению преступления потерпевший не причастен.

В результате бывшего начальника уголовного розыска МО МВД России «Троицкий» и оперуполномоченного уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и с угрозой его применения.

Им назначили наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также лишили права занимать должности в правоохранительных органах.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



