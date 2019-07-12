Полковника по прозвищу Киборг избили в столичном СИЗО «Медведь»

Врачи заподозрили, что полковника МВД Ивана Кибальниченко, находившегося в московском СИЗО №4 «Медведь», могли жестоко избить. Об этом в пятницу, 12 июля, передает Telegram-канал Baza.

Как отмечается в сообщении, накануне фельдшер СИЗО вызвал к Кибальниченко бригаду врачей скорой помощи и сообщил, что у арестанта хроническая сердечная недостаточность. Однако, когда полковника госпитализировали, оказалось, что у него разрыв селезенки, отек ног и половых органов: врачи заподозрили, что пациента могли избить.

Материалы по теме «Как можно пытать человека без уверенности в его вине?» Российские полицейские подбрасывали наркотики. Теперь они жалуются на пытки в ФСБ

В то же время фельдшер СИЗО №4 утверждает, что хроническая сердечная недостаточность — единственная причина недомогания у Кибальниченко. Сам полковник ничего не может рассказать о произошедшем, поскольку находится в тяжелом состоянии и без сознания.

Кибальниченко — бывший начальник отдела по делам несовершеннолетних УВД по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы: его задержали год назад по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, полковник вместе с подельником за 100 тысяч долларов пообещали решить вопрос по налоговой задолженности, но так и не решили.

До того как перейти в УВД по ЦАО, Кибальниченко был главой ОВД «Арбат». Среди коллег он известен под прозвищем Киборг.

12 октября 2018 года сообщалось, что прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о злоупотреблениях в столичном СИЗО №4 «Медведь».

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!