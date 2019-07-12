У избитого в СИЗО полковника по прозвищу Киборг обнаружили новые травмы

Медики московского СИЗО №4 «Медведь» обнаружили у избитого полковника МВД Ивана Кибальниченко новые повреждения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, накануне, 11 июля фельдшер СИЗО вызвал к Кибальниченко бригаду врачей скорой помощи и сообщил, что у арестанта хроническая сердечная недостаточность. Изначально сообщалось, что у полковника разрыв селезенки, отек ног и половых органов. Однако уже на операционном столе выяснилось, что у Кибальниченко внутреннее кровотечение в брюшной полости, а также сломано ребро.

Врачи считают, что характер повреждений говорит о том, что избиение скрывали около четырех часов. «Именно столько времени, видимо, прошло с момента избиения Кибальниченко до момента, когда его привезли в больницу. Еще немного — и полковник бы скончался», — отмечает Baza.

Сейчас полковник находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее 12 июля сообщалось, что медики СИЗО №4 «Медведь» заподозрили, что полковника МВД Ивана Кибальниченко могли жестоко избить. Во время осмотра у него обнаружили многочисленные повреждения внутренних органов.

Кибальниченко — бывший начальник отдела по делам несовершеннолетних УВД по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы: его задержали год назад по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, полковник вместе с подельником за 100 тысяч долларов пообещали решить вопрос по налоговой задолженности, но так и не решили. До того как перейти в УВД по ЦАО, Кибальниченко был главой ОВД «Арбат». Среди коллег он известен под прозвищем Киборг.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!