Иностранцев избили во время прогулки по «безопасной России»

Иностранцев избили и ограбили в Санкт-Петербурге, когда их друг, местный житель, показывал им, что в России безопасно. Об этом пишет «Фонтанка.ру».

Петербуржец, обучающийся в настоящее время в вузе в Германии, привез друзей, двух мексиканцев и немца, в родной город, чтобы показать местные красоты и опровергнуть стереотипы об опасности жизни в России. Ночью 14 июля они посмотрели на развод мостов на Неве, а затем около двух часов отправились к станции метро «Адмиралтейская». Там их окружили четверо и попытались ограбить. Иностранцы начали сопротивляться, из-за чего их избили.

По словам студента, на автобусной остановке стояло много людей, но никто не решился помочь им. Компания вызвала полицию и отправилась в травмпункт на Вознесенском проспекте. Житель Германии получил травму головы и ушибы на лице, а петербуржец — кровоподтеки на лице, груди и ногах. В ГУ МВД заявили, что в ту ночь подобных вызовов к ним не поступало.

Ранее 15 июля в Санкт-Петербурге осудили супружескую пару учителей за изготовление и продажу амфетамина. Потомственного ветеринара и учителя химии Дмитрия Каравайчика приговорили к 17 годам колонии строгого режима, а его жену и преподавательницу физики — к 16 годам колонии общего режима. Супруга Каравайчика заявляет, что дело сфабриковано, а наркотики им подбросили.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!