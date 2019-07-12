Российская школьница попала в больницу после укусов матери

Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, девочку госпитализировали 11 июля. Сообщение в полицию Калининского района поступило из больницы, в которую доставили ребенка. Девочку со следами укусов госпитализировали из дома №9 по Тихорецкому проспекту. С ее слов, повреждения ей нанесла мать.

Сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее, в июне, двое малолетних братьев из Санкт-Петербурга пожаловались на мать, которая избивала и кусала их за каждую провинность. Детей госпитализировали 21 июня, их доставили в больницу избитыми, в истощенном состоянии, судорогами, температурой и следами укусов. Старший ребенок рассказал, что мать избивала его за то, что он много ест. По словам мальчика, она «избила ему глазки, кусала за руки, за плечи». Кроме того, он рассказал, что мать кусала его в пах. Побои также получал младший брат Сережа.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!