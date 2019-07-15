Российских учителей посадили за изготовление и продажу амфетамина

Петербургский городской суд вынес приговор супругам Дмитрию Каравайчику и Диане Грибовской за изготовление и продажу амфетамина. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

Каравайчика — потомственного ветеринара и учителя химии — приговорили к 17 годам колонии строгого режима, а Грибовскую, его жену и преподавателя физики — к 16 годам колонии общего режима.

Они признаны виновными по статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») УК РФ.

Суд установил, что супруги в 2017 году создали нарколабораторию в Санкт-Петербурге. Муж производил наркотики по заказам, а его жена искала покупателей и передавала им запрещенные вещества. Таким образом, в период c весны 2017 по 2018 годы супруги продали не менее 1,2 килограмма амфетамина. Грибовской также был вменен эпизод сбыта гашиша.

Каравайчик пояснил суду, что разработал план по обману потребителей, которым продавал лекарственные препараты под видом амфетамина. По его словам, доходы он собирался потратить на разработку протезов для животных, отмечает«Медиазона».

Грибовская вины не признала и пояснила, что психотропные вещества им подбросили.

После оглашения приговора один из присутствовавших на заседании слушателей заявил, что «дело полностью сфабриковано, и суд уничтожает питерскую интеллигенцию».

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