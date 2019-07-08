Российский хирург оказался наркоторговцем

31-летнего хирурга, работающего в одном из медицинских учреждений в Кемерове, задержали по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщает региональное управление МВД России.

После проведенных оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Сотрудники полиции при обыске нашли у врача пять граммов неизвестных таблеток с содержанием наркотического средства, 1,5 грамма таблеток экстази, два грамма гашиша и 0,5 грамма амфетамина.

По словам хирурга, он хранил наркотики для личного использования, однако полицейским удалось подтвердить причастность задержанного к распространению запрещенных веществ.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 («Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») УК РФ. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

26 апреля сообщалось, что врач-нарколог и ее бывший пациент из Барнаула подрабатывали закладчиками наркотиков, чтобы выплачивать кредиты и платить за арендованную квартиру. Они раскладывали по городу закладки с наркотиками и передавали их координаты третьим лицам для дальнейшего сбыта.

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