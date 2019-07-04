Российский студент соврал в работе о «предсмертных переживаниях» и попался

В Санкт-Петербурге полиция провела проверку после того, как студент СпбГУ в своей научной работе указал, что провел эксперимент с использованием наркотиков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ректорские материалы вуза.

По данным агентства, работа называлась «Восприятие боли в процессе предсмертных переживаний». В ней студент описал эксперимент с использованием наркотиков. Позже стало известно, что сам он эксперимент не проводил, а лишь перевел его описание с английского языка и добавил в свою работу.

О санкциях в отношении студента не сообщается.

1 июля в Минздраве предложили выявлять незаконное употребление наркотических средств и психотропных веществ у студентов вузов и техникумов. Исследование будет выявлять опиаты, каннабиноиды, амфетамин и метамфетамин, кокаин, метадон, барбитураты и их производные. Если у психиатра-нарколога, проводящего осмотр, будут основания полагать, что студент находится в состоянии наркотического опьянения, анализы направят в лабораторию для проведения подтверждающего ХТИ.

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