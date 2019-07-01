Минздрав предложил проверять студентов на наркотики

Министерство здравоохранения России предложило проверять студентов вузов и техникумов на незаконное употребление наркотических средств и психотропных веществ. Об этом сообщил ТАСС.

Согласно предложению, предварительные химико-токсикологические исследования (ХТИ) будут проводиться на выявление опиатов, растительных и синтетических каннабиноидов, фенилалкиламинов (амфетамина, метамфетамина), синтетических катинонов, кокаина, метадона, бензодиазепина, барбитуратов и их производных.

Если у психиатра-нарколога, проводящего осмотр, будут основания полагать, что студент находится в состоянии наркотического опьянения, анализы направят в лабораторию для проведения подтверждающего ХТИ.

В апреле Минпросвещения подготовило проект приказа о внесении изменений в проведение социально-психологического тестирования российских школьников и студентов на склонность к употреблению алкоголя, табака, наркотиков и других психотропных веществ. Соответствующую проверку предложили проводить среди учеников, достигших 13 лет, начиная с 7-го класса. В документе также предложили проводить тестирование в электронном виде, в том числе дистанционно.

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