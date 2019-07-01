Россиянин выкопал на кладбище килограммы экстази

Полицейские задержали мужчину с особо крупной партией экстази, которую он выкопал на кладбище в районе подмосковного Клина. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

В ходе обыска у злоумышленника обнаружены и изъяты два свертка с таблетками в количестве более 4,5 тысячи штук. Вес партии составил 2,5 килограмма.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 32-летний житель Республики Адыгея. Он рассказал, что информацию о местоположении «закладки» ему прислали на мобильный телефон неизвестные.

В декабре 2018 года в Хабаровске суд приговорил воспитательницу детского сада к 4 годам и 7 месяцам лишения свободы за попытку распространения наркотиков. Как рассказали в прокуратуре, 43-летняя женщина решила сбыть гашишное масло. Об этом узнали сотрудники полиции, провели контрольную закупку на территории учреждения и задержали ее.

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