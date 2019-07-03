Российские студенты разработали часы для обучения программированию

Студенты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, которые входят в Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ), создали часы для обучения робототехнике и программированию. Об этом в среду, 3 июля, сообщается на сайте Кружкового движения.

Часы реализованы на платформе ATWatch, предназначенной для школьников старше 15 лет, которые владеют основами программирования на языке C++. По словам автора идеи Артема Квашнина, данная платформа позволит самостоятельно разработать прошивку для часов, изменять настройки и добавлять функции.

В частности, учащиеся смогут запрограммировать часы как портативную метеостанцию с компасом, которая будет измерять температуру воздуха, давление и влажность, настроить пульсометр с выводом на экран графика сердечного ритма в реальном времени, добавить акселерометр для подсчета шагов, календарь, часы, таймер, будильник, текущий заряд аккумулятора и любые уведомления.

Управлять ATWatch можно будет дистанционно. Кроме того, устройство оснащено системой сверхнизкого энергопотребления аккумулятора. Для зарядки часов или обновления прошивки можно использовать встроенный Micro USB.

Как пояснили авторы проекта, в настоящее время аналогов отечественного производства у ATWatch нет. При этом по сравнению с зарубежными аналогами российские часы обладают большим объемом памяти и повышенным уровнем защиты от механических повреждений.

Ожидается, что финальный прототип ATWatch команда разработчиков представит на IV Летней школе инженерных проектов «Инжевика» в Новосибирске в августе 2019 года.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) — долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. Ее реализация, в частности, будет проходить в рамках нацпроекта «Наука», который в том числе предполагает создание в стране 14 центров компетенций НТИ к 2024 году. Всего на этот нацпроект планируется выделить более 635 миллиардов рублей.

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