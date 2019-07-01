В России начнут делать спирт из старых шин

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) разработали новую технологию, которая позволит перерабатывать старые шины для производства метилового спирта. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщается на сайте Министерства науки и высшего образования России.

«Для этого предполагается использовать метод паровой газификации шин при температуре 700 градусов и получать синтез-газ с последующей переработкой его в полезный продукт — метанол», — уточнили в министерстве.

Отмечается, что технология подразумевает использование барабанного реактора, где при высоком давлении и температуре удается получить метанол. Такая установка способна переработать до 457 килограммов резины в час и произвести до 328 килограммов метанола в час. В дальнейшем полученный метиловый спирт можно будет использовать в качестве моторного топлива для автотранспорта и авиации. Кроме того, из него можно будет производить формальдегид, использующийся для изготовления полимерных материалов.

Как пояснили в министерстве, разработка уральских ученых поможет в решении проблемы утилизации и эффективной переработки шин. В частности, она позволит ликвидировать свалки и шин и таким образом снизить нагрузку на окружающую среду.

Научная группа, занимающаяся данным проектом, под руководством завкафедрой атомных станций и альтернативной энергетики УрФУ Сергея Щеклеина войдет в состав межрегионального научно-образовательного центра, который будет создан в регионе в рамках нацпроекта «Наука». Всего на реализацию этого нацпроекта до 2024 года планируется выделить более 635 миллиардов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!