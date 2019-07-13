В Петербурге от столкновения двух авто осталась дорожка из огня

В поселке Песочный Курортного района Санкт-Петербурга произошло ДТП — водитель Subaru на полном ходу врезался в стоящий на светофоре Hyundai, в результате погиб один человек, пишет «Фонтанка».

По информации издания, красный Subaru Impreza врезался в такси Hyundai Solaris около двух часов ночи 13 июля на пересечении Ленинградской и Советской улиц. При этом после столкновения осталась дорожка из огня.

В пресс-службе ГИБДД уточнили, что в аварии от полученных травм скончался водитель Hyundai, а находившийся за рулем Subaru госпитализирован с многочисленными травмами.

Telegram-канал «112» опубликовал видео с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент аварии.

Ранее, в июне, в Санкт-Петербурге произошло ДТП с гоночным КамАЗом и легковым автомобилем. Инцидент случился на Суворовской площади, где КамАЗ участвовал в пробеге спортивных машин.

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