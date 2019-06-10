Фура врезалась в ехавшую разминировать Керчь колонну МЧС

Фура въехала в колонну автомобилей МЧС в Тульской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошел утром 10 июня на 201-м километре трассы М4 «Дон». Четыре машины МЧС ехали в Керчь для проведения плановых работ по разминированию. Во время технической остановки в колонну врезалась фура.

Два автомобиля МЧС не могут продолжить движение. В течение нескольких часов поврежденные машины будут заменены на резервные, и колонна отправится дальше.

8 июня в Санкт-Петербурге гоночный КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем. ДТП произошло на Суворовской площади, где КамАЗ участвовал в пробеге спортивных машин. Колонна спортивных машин, следовавшая в сопровождении ГИБДД, выстраивалась для экспозиции. Водитель легкового автомобиля марки Volvo попытался объехать колонну справа, проигнорировав сигналы сотрудника правоохранительных органов, после чего произошло столкновение. Никто не пострадал.

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