В центре Петербурга гоночный «КамАЗ» столкнулся с легковым автомобилем

В Санкт-Петербурге гоночный «КамАЗ» столкнулся с легковым автомобилем. Об этом в субботу, 8 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу команды «КАМАЗ-мастер», которой принадлежит грузовик.

По данным издания, в ходе инцидента никто не пострадал.

ДТП произошло на Суворовской площади, где «КамАЗ» участвовал в пробеге спортивных машин. Колонна спортивных машин, следовавшая в сопровождении ГИБДД, выстраивалась для экспозиции. Водитель легкового автомобиля марки Volvo попытался объехать колонну справа, проигнорировав сигналы сотрудника правоохранительных органов, после чего произошло столкновение. В результате у легковой машины оказался смят капот, а также разбиты дверь и бамперы.

10 декабря 2017 года сообщалось, что в деревне Внуково (Новая Москва) произошла авария, в результате которой погибли три человека, а еще двое — пострадали. ДТП устроили водители Peugeot и «Лада Приора», состязавшиеся в скорости на Внуковском шоссе. Одна из машин столкнулась с внедорожником Mercedes.

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